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30 июля 2026 в 14:26

«Янтарные» огурцы в медовом маринаде — сладковато-пряные, зимой с картошечкой улетают первыми

Фото: D-NEWS.ru
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Беру огурцы, добавляю мёд, горчицу и пряности — и закатываю их в медовом маринаде, который превращает обычные соленья в сладковато-пряную закуску. Огурцы получаются янтарными, хрустящими, с лёгкой сладостью меда и пикантной горчинкой. Они не кислые, не пересоленные, а идеально сбалансированные — зимой с картошечкой улетают первыми. Маринад прозрачный, с ароматом укропа и чеснока, его пьют до дна. Готовится заготовка просто, без сложной стерилизации, а результат всегда радует. Зимой открываешь банку — и сразу праздник на столе. Отличный способ удивить гостей и порадовать семью необычным вкусом.

Для приготовления понадобится: 2 кг свежих огурцов (небольших, плотных), 3 ст. ложки мёда, 2 ст. ложки горчичных зёрен, 1 головка чеснока, пучок укропа (с зонтиками), 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 150 мл 9% уксуса, 1 л воды, лавровый лист, перец горошком. Огурцы вымойте, замочите в холодной воде на 2–3 часа. На дно стерильных банок положите укроп, чеснок и пряности. Плотно уложите огурцы. Вскипятите воду с солью, сахаром и мёдом, добавьте горчицу и уксус. Залейте огурцы горячим маринадом, стерилизуйте литровые банки 10–15 минут. Закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала «Янтарные» огурцы — зимой банка улетает за вечер, все просят добавки. Я добавила в маринад стручок острого перца для пикантности, а мёд взяла липовый — аромат стал ещё ярче. Кстати, вместо горчичных зёрен можно использовать горчичный порошок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
овощи
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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