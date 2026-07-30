Об этом рецепте знают единицы — малосольные огурцы по-пражски за 20 минут: хрустят как свежие и без уксуса

Беру огурцы, заливаю горячим рассолом с чесноком и укропом — через 20 минут на столе хрустящие огурчики, как только с грядки, а рассол — без капли уксуса. Они получаются упругими, с легкой кислинкой от природного брожения, пряным ароматом и приятной остротой от перца и чеснока. Идеально к картошке, мясу или просто с черным хлебом. Готовятся быстрее, чем обычные малосольные, и не требуют долгого ожидания. Секрет — в горячем рассоле и правильном балансе соли и сахара, который сохраняет хруст и дает насыщенный вкус. Отличный способ быстро приготовить закуску к ужину или на пикник, когда времени в обрез, а хочется чего-то свежего и ароматного.

Для приготовления понадобится: 1 кг свежих огурцов (небольших, плотных), 1 л воды, 2 ст. ложки соли (с горкой), 1 ст. ложка сахара, 5 зубчиков чеснока, пучок укропа (с зонтиками), 3 лавровых листа, 10 горошин черного перца, 3 горошины душистого перца (по желанию). Огурцы вымойте, обрежьте кончики, нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см (или оставьте целыми, если маленькие). Чеснок нарежьте пластинками, укроп порубите. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями, проварите 2 минуты. В большую миску или банку уложите огурцы, чеснок и укроп. Залейте горячим рассолом, чтобы покрыл огурцы. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 20 минут. Через 20 минут огурцы готовы. Можно подавать теплыми или охлажденными. Храните в холодильнике до 3 дней.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила такие огурцы — домашние съели за ужином, даже не дождавшись остывания. Я добавила в рассол немного лимонной кислоты для кислинки, а вместо укропа взяла кинзу. Кстати, можно использовать зеленые помидоры — будет не хуже. Находка, а не рецепт!