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30 июля 2026 в 14:34

Российский регион столкнулся с самой массированной атакой БПЛА

Губернатор Махонин: Пермский край столкнулся с самой массированной атакой БПЛА

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Пермский край подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА за все время с начала СВО, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин на платформе МАКС. По его словам, за двое минувших суток было сбито 53 украинских дрона.

Пермский край подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. Силами ПВО и мобильными огневыми группами вчера было сбито 23 беспилотника, сегодня — 30, — сообщил Махонин.

Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что после атаки беспилотников в порту Тамань Краснодарского края получила повреждения инфраструктура. В результате удара также пострадали несколько человек. В ведомстве отметили, что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.

Также губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на логистический центр в Пензе. По его данным, объект был атакован 15 беспилотниками, при этом несколько дронов удалось сбить на подлете к городу.

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