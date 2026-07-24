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24 июля 2026 в 11:23

Спасшую бабушку во время паводка девочку наградили премией имени Кеосаяна

Спасшей бабушку в ходе паводка под Пермью девочке вручили премию имени Кеосаяна

Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Юной жительнице Пермского края, которая во время паводков в регионе спасла бабушку, вручили 20-ю премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Девочка совершила подвиг в свои 13 лет.

Когда вода за 10 минут поднялась до окон, бабушка запаниковала: «Мы не выживем». Ксюша выбила ногой стекло, залезла на чердак и руками затащила туда бабулю, которая весит 80 кг. Когда прибыли спасатели, девочка просила спасти сначала бабушку и собаку Умку. Спасли всех, — рассказала Симоньян.

Ранее Симоньян заявила, что премию имени Тиграна Кеосаяна получили свыше 10 человек в 2026 году. Она уточнила, что размер выплаты составляет 1 млн рублей. Кинорежиссер и продюсер скончался 26 сентября 2025 года.

Общество
Маргарита Симоньян
Пермский край
дети
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