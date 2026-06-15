Симоньян рассказала, сколько человек получили премию Кеосаяна в 2026 году

Симоньян рассказала, сколько человек получили премию Кеосаяна в 2026 году Симоньян: премию имени Тиграна Кеосаяна получили свыше 10 человек в 2026 году

Премию имени Тиграна Кеосаяна получили свыше 10 человек в 2026 году, пишет RT со ссылкой на главного редактора издания Маргариту Симоньян. Она уточнила, что размер выплаты составляет 1 млн рублей. Кинорежиссер и продюсер скончался 26 сентября 2025 года.

Я распоряжаюсь наследством [Тиграна] и выдаю эту премию людям — будь то воспитательницы в детсаду, которые спасли детей от маньяка, или женщина, которая бросилась в прорубь, чтобы спасти тонущих детей, — подчеркнула Симоньян.

Ранее Симоньян сообщила, что ее новая книга «Не первая любовь» должна выйти к 26 сентября 2026 года. Журналистка посвятила Кеосаяну. Она отметила, что благодаря ИИ аудиоверсия произведения будет озвучена в том числе голосом режиссера.