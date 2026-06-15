Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 13:13

Симоньян рассказала, сколько человек получили премию Кеосаяна в 2026 году

Симоньян: премию имени Тиграна Кеосаяна получили свыше 10 человек в 2026 году

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Премию имени Тиграна Кеосаяна получили свыше 10 человек в 2026 году, пишет RT со ссылкой на главного редактора издания Маргариту Симоньян. Она уточнила, что размер выплаты составляет 1 млн рублей. Кинорежиссер и продюсер скончался 26 сентября 2025 года.

Я распоряжаюсь наследством [Тиграна] и выдаю эту премию людям — будь то воспитательницы в детсаду, которые спасли детей от маньяка, или женщина, которая бросилась в прорубь, чтобы спасти тонущих детей, — подчеркнула Симоньян.

Ранее Симоньян сообщила, что ее новая книга «Не первая любовь» должна выйти к 26 сентября 2026 года. Журналистка посвятила Кеосаяну. Она отметила, что благодаря ИИ аудиоверсия произведения будет озвучена в том числе голосом режиссера.

Общество
Маргарита Симоньян
Тигран Кеосаян
премии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи Мурманска начали проверку после жалоб на агрессивных собак
«Не зря зовут фюрером»: Лавров поставил фон дер Ляйен перед фактом
Туристка поделилась параноидальным лайфхаком для заселения в отель
Лавров обвинил ЕС в попытках переписать историю Второй мировой войны
«Жужжалка» передала новое сообщение со странным словом
HR-эксперт назвала сферы труда, в которых чаще всего работают сверхурочно
ВСУ установили очередной «рекорд» ударов по Энергодару
Москвичей предупредили о ливне, грозе и граде
Удар по жилым домам в Туле, взрыв на остановке: как ВСУ атакуют РФ 15 июня
Артист Цискаридзе рассказал, какая черта помогла ему добиться успеха
Крупный банк подложил россиянам свинью
Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине
Лавров заявил, что Запад саботирует попытки получить данные о Буче
Дом как продолжение личности: как интерьер отражает характер хозяев
Сборная Туниса осталась без тренера в разгар ЧМ-2026
«Кожа и кости»: умственно отсталый мужчина три года выживал один в джунглях
«Галя, у нас отмена»: Захарова о решении Польши по Зеленскому
Чемпион мира по тхэквондо оказался мошенником
Лавров рассказал, как проходит диалог между Россией и Белоруссией
«Я плачу»: Шепелев объяснил, почему Платон не общается с семьей Фриске
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.