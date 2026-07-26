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26 июля 2026 в 22:37

Стало известно о судьбе пропавшей в Пермском крае девушки

В Пермском крае нашли тело девушки, пропавшей 10 июля на реке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Пермском крае обнаружили тело девушки, которую 10 июля унесло течением в селе Кын, передает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК России. В настоящее время следователи продолжают проверку по факту произошедшего, отметили в источнике.

В реке Чусовая обнаружено тело девушки, безвестно пропавшей 10 июля 2026 года в селе Кын. Следователями СК России продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказал собеседник в ведомстве.

В селе Кын Пермского края 28-летняя художница Олеся Косарева пропала после того, как ее дом рухнул в реку Чусовую во время схода оползня. Ее мать успела спастись, а девушку с вещами утащило в реку.

До этого мощный шторм с ливнями и шквалистым ветром, до этого бушевавший в Екатеринбурге, обрушился на Пермский край. Основной удар стихии пришелся на регион в ночные часы. Обильные осадки привели к подтоплению приусадебных участков и жилых домов в поселках Ферма, Мулянка, Кукуштан, а также в деревне Кондратово.

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