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17 июля 2026 в 19:49

Художницу унесло в реку при сходе оползня на Урале

В Пермском крае художницу Косареву унесло в реку при сходе оползня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В селе Кын Пермского края 28-летняя художница Олеся Косарева пропала после того, как ее дом рухнул в реку Чусовую во время схода оползня, сообщает E1.RU. Ее мать успела спастись, а девушку с вещами утащило в реку.

Инцидент произошел 11 июля около 23:00, когда женщины собирали вещи перед эвакуацией из-за ливней. Три дня спасатели МЧС искали девушку с помощью беспилотника, но следов не нашли. Сейчас поиски ведут полиция, волонтеры и местная администрация, которые просят помощи у владельцев квадрокоптеров с тепловизорами для осмотра труднодоступных участков берега, леса и островов.

Ранее сообщалось, что мощный шторм с ливнями и шквалистым ветром, до этого бушевавший в Екатеринбурге, обрушился на Пермский край. Основной удар стихии пришелся на регион в ночные часы. Обильные осадки привели к подтоплению приусадебных участков и жилых домов в поселках Ферма, Мулянка, Кукуштан, а также в деревне Кондратово.

До этого в Свердловской области после наводнения зафиксировали опасные оползни и провалы грунта. С последствиями стихии столкнулись жители города Камышлова, где из-за обильных осадков земля в буквальном смысле начала уходить из-под ног прямо возле жилых домов.

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