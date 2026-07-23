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23 июля 2026 в 19:09

Более десятка человек стали жертвами гигантского оползня

При обрушении горного склона в китайском Чунцине погибли 11 человек

Фото: Hu Jianhuan/Xinhua/Global Look Press
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Число жертв обрушения горного склона в городе Чунцин на юго-западе Китая увеличилось до 11 человек, сообщило Центральное телевидение КНР. Еще 50 местных жителей числятся пропавшими без вести. ЧП произошло 17 июля.

В уезде Пэншуй, где произошло ЧП, поисковые работы продолжаются почти неделю. Спасатели сталкиваются с трудностями из-за значительного масштаба оползня и массивных обрушившихся валунов. Для обследования местности и устранения завалов специалисты используют крупногабаритную технику, специализированное оборудование и беспилотники.

Ранее сообщалось, что в результате схода горной породы на территории заброшенного месторождения нефрита и жадеита, расположенного в округе Пхакан штата Качин в Мьянме, погибли пять человек. Правительство страны, а также руководство штата Качин неоднократно призывали местных жителей воздержаться от самостоятельных поисковых работ на отработанных карьерах в дождливый сезон.

До этого в горах Дагестана ночной оползень разрушил участок трассы Ботлих — Карата. По информации республиканского Минтранса, села в Ахвахском районе не остались отрезанными, жителей просят пользоваться объездными маршрутами.

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