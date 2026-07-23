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23 июля 2026 в 16:21

Гигантская пропасть разверзлась посреди трассы в горах Дагестана

В Дагестане ночной оползень обрушил участок горной трассы «Ботлих — Карата»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В горах Дагестана ночной оползень разрушил участок трассы «Ботлих — Карата», сообщил республиканский Минтранс в Telegram-канале. По его информации, села в Ахвахском районе не остались отрезанными, жителей просят пользоваться объездными маршрутами.

В Ахвахском районе на автомобильной дороге регионального значения «Ботлих — Карата» на участке км 8 вчера вечером в результате оползня прилегающего склона была разрушена полка дороги, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что движение организовано по объездным маршрутам через дороги к селу Цолода и «Карата — Ингердах — Цолода». На месте ЧС работают специалисты «Дагестанавтодора» для выработки технических решений.

Ранее 10 населенных пунктов в Дагестане лишились транспортного сообщения после схода селевого потока на региональную автодорогу. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике, объездной дороги на этом участке нет, однако для жителей сохраняется пеший проход.

До этого в селе Кын Пермского края 28-летняя художница пропала после того, как ее дом рухнул в реку Чусовую во время схода оползня. Ее мать успела спастись, а девушку с вещами утащило в реку. Инцидент произошел, когда женщины собирали вещи перед эвакуацией из-за ливней.

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