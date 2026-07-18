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18 июля 2026 в 22:17

Сильные дожди оставили дагестанские села без транспортной связи

МЧС: в Дагестане 10 сел остались без транспортного сообщения из-за селя

Фото: Стрингер/NEWS.ru
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В Дагестане 10 населенных пунктов Тляратинского района лишились транспортного сообщения после схода селевого потока на региональную автодорогу, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Объездной дороги на этом участке нет, однако для жителей сохраняется пеший проход, отметили в ведомстве.

От ЕДДС Тляратинского района поступила информация о том, что на 18-м километре автодороги республиканского значения «Тлярата- Камилух» произошел сход селевого потока. Без транспортного сообщения остается 10 населенных пунктов (Камилух, Генеколоб, Бетельда, Герель, Гортноб, Ульгеб, Тлянада, Колоб, Чорода, Салда), — говорится в публикации.

Ранее в Дагестане произошло масштабное наводнение, из-за которого пришлось эвакуировать более 100 человек. В 60 населенных пунктах размыты дороги, что привело к отсутствию транспортного сообщения. В Гергебильском районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

До этого в Свердловской области после наводнения зафиксировали опасные оползни и провалы грунта. С последствиями стихии столкнулись жители города Камышлова, где из-за обильных осадков земля в буквальном смысле начала уходить из-под ног прямо возле жилых домов.

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