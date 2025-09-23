В Красноярске сель полностью снес коттедж и попал на видео

Грязевой поток полностью накрыл коттедж в Красноярске, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Он также опубликовал кадры произошедшего, полученные с камер видеонаблюдения. По данным источника, сель сошел с улицы Никитина.

Как уточнил канал, сперва грязевой поток снес большой кирпичный забор, ограждавший участок, а после за считанные секунды накрыл двор. По словам владельца коттеджа Валерия, местный жилищно-коммунальный комплекс никак ему не помог. Мужчина попытался своими силами откачать воду из здания, но мощности насоса оказалось недостаточно.

Ранее в Красноярске на улице Никитина павильон с надписью «Автозапчасти» оказался на краю обрыва из-за обрушения склона. По словам владельца торговой точки, проблемы начались еще в июле. Он отметил, что возле входа в павильон постоянно образовывались лужи, и предположил, что прямо под строением могло прорвать трубу. Вытаскивать строение пришлось двумя автокранами, поскольку один кран грузоподъемностью 25 тонн не справился с задачей.