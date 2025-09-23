Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 16:53

В Красноярске сель полностью снес коттедж и попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Грязевой поток полностью накрыл коттедж в Красноярске, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Он также опубликовал кадры произошедшего, полученные с камер видеонаблюдения. По данным источника, сель сошел с улицы Никитина.

Как уточнил канал, сперва грязевой поток снес большой кирпичный забор, ограждавший участок, а после за считанные секунды накрыл двор. По словам владельца коттеджа Валерия, местный жилищно-коммунальный комплекс никак ему не помог. Мужчина попытался своими силами откачать воду из здания, но мощности насоса оказалось недостаточно.

Ранее в Красноярске на улице Никитина павильон с надписью «Автозапчасти» оказался на краю обрыва из-за обрушения склона. По словам владельца торговой точки, проблемы начались еще в июле. Он отметил, что возле входа в павильон постоянно образовывались лужи, и предположил, что прямо под строением могло прорвать трубу. Вытаскивать строение пришлось двумя автокранами, поскольку один кран грузоподъемностью 25 тонн не справился с задачей.

Красноярск
сель
оползни
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.