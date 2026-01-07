Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 09:05

Адвокат Мадуро стал «звездой судебных разбирательств»

Адвокат Мадуро Поллак стал обладателем премии «Звезда судебных разбирательств»

Барри Поллак Барри Поллак Фото: John Marshall Mantel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Адвокат Барри Поллак, который представляет интересы похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является обладателем профессиональной юридической премии «Звезда судебных разбирательств», выяснило РИА Новости. Нынешний защитник венесуэльского лидера в свое время успешно представлял в суде бывшего руководителя крупной энергетической компании Enron. Благодаря усилиям Поллака с его клиента были сняты обвинения в организации масштабного мошенничества.

В октябре 2025 года международная организация Benchmark Litigation, специализирующаяся на оценке работы юридических фирм и отдельных адвокатов, присудила Барри Поллаку две награды. Он получил премии «Звезда судебных разбирательств» и «Звезда национальной практики». Обе награды будут присуждены в 2026 году, это подтверждает биография адвоката, размещенная на сайте его бюро.

Ранее власти американского штата Флорида начали подготовку правовой основы для выдвижения официальных обвинений против Николаса Мадуро. Губернатор штата Рон Десантис заявил, что политика венесуэльского режима нанесла прямой вред безопасности и правопорядку на территории Флориды. В качестве основных пунктов обвинения Десантис назвал контрабанду наркотиков.

До этого Министерство иностранных дел КНР выступило с жестким осуждением силовой операции США в Венесуэле. Представитель ведомства Мао Нин потребовала немедленного освобождения президента Мадуро и его супруги. Она заявила, что Пекин рассматривает захват главы суверенного государства как акт неуважения к нормам международного права.

Николас Мадуро
адвокаты
Венесуэла
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России займутся мониторингом экономического положения пенсионеров
В США сделали мрачный прогноз для Европы по кризису на Украине
Раскрыто, как приумножить свободный миллион рублей в России в 2026 году
Российский вратарь помог добиться самой громкой победы сезона НХЛ
Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
«Как раз по погоде»: панде Катюше подарили бамбуковые санки
Захарова назвала слово, которым в СБ ООН описали ситуацию с Мадуро
Неловкие ситуации с подарками: как исправить конфуз на празднике
Раскрыто наиболее популярное туристическое направление у одиночек
В Верховном суде рассказали, какие вещи чаще всего конфискуют у россиян
Саудовская Аравия атаковала сепаратистские войска в одной стране
Адвокат Мадуро стал «звездой судебных разбирательств»
Лучшее блюдо на Рождество: куриная грудка в духовке в апельсиновом соусе
Составлен список советов для инвесторов-новичков
Наступление ВС РФ в Донбассе 7 января: ситуация у Славянска и Краматорска
Макрон допустил ввод «тысяч французских солдат» на Украину
Мерц пожаловался Зеленскому, что устал терпеть украинских беженцев
В НАТО преподнесли Путину неожиданно хорошие новости
Океанолог предупредил о возможной катастрофе из-за ледника Судного дня
В ГД анонсировали индексацию материнского капитала
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.