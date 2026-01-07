Адвокат Барри Поллак, который представляет интересы похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является обладателем профессиональной юридической премии «Звезда судебных разбирательств», выяснило РИА Новости. Нынешний защитник венесуэльского лидера в свое время успешно представлял в суде бывшего руководителя крупной энергетической компании Enron. Благодаря усилиям Поллака с его клиента были сняты обвинения в организации масштабного мошенничества.

В октябре 2025 года международная организация Benchmark Litigation, специализирующаяся на оценке работы юридических фирм и отдельных адвокатов, присудила Барри Поллаку две награды. Он получил премии «Звезда судебных разбирательств» и «Звезда национальной практики». Обе награды будут присуждены в 2026 году, это подтверждает биография адвоката, размещенная на сайте его бюро.

Ранее власти американского штата Флорида начали подготовку правовой основы для выдвижения официальных обвинений против Николаса Мадуро. Губернатор штата Рон Десантис заявил, что политика венесуэльского режима нанесла прямой вред безопасности и правопорядку на территории Флориды. В качестве основных пунктов обвинения Десантис назвал контрабанду наркотиков.

До этого Министерство иностранных дел КНР выступило с жестким осуждением силовой операции США в Венесуэле. Представитель ведомства Мао Нин потребовала немедленного освобождения президента Мадуро и его супруги. Она заявила, что Пекин рассматривает захват главы суверенного государства как акт неуважения к нормам международного права.