06 января 2026 в 12:19

Китай потребовал немедленно освободить Николаса Мадуро

МИД КНР обвинил США в дестабилизации мирового порядка из-за Венесуэлы

Демонстранты у здания суда США
МИД Китая выступило с резким осуждением силовой операции США в Венесуэле, потребовав немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги. Официальный представитель ведомства Мао Нин заявила, что Пекин расценивает захват главы суверенного государства как акт неуважения к международным нормам и прямой подрыв основ глобальной безопасности.

Ни одна страна не может ставить свои внутренние правила выше международного права. Китай призывает США немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, обеспечить их личную безопасность, — высказалась Нин.

Пекин настаивает на обеспечении полной личной безопасности Мадуро и призывает международное сообщество не игнорировать создание опасного прецедента. Китай подтвердил свою готовность поддерживать Совет Безопасности ООН в его ключевой роли по поддержанию мира, выступая против любых форм внешнего вмешательства.

Ранее федеральный суд Нью-Йорка обязал Мадуро явиться на судебное слушание 17 марта. Он обвиняется по четырем пунктам: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, хранение оружия и взрывных устройств. Свою вину он, как и его супруга Силия Флорес, не признает.

