Энергетик ответил, как конфликт на Ближнем Востоке отразится на нефти РФ Энергетик Юшков: спрос на нефть РФ возрастет из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ближневосточный конфликт спровоцирует рост спроса на российскую нефть, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, это позволит пополнить бюджет страны за счет повышения цен на экспорт сырья.

Для России любой рост цены на нефть сейчас выгоден, потому что, во-первых, дорожает и отечественное сырье, и бюджет будет больше пополняться. Во-вторых, отсутствие ближневосточных ресурсов создает дополнительный спрос на российские, потому что начинается более жесткая конкуренция между Индией и Китаем, — пояснил Юшков.

По словам энергетика, КНР приобретала нефть у Ирана, Саудовской Аравии, а также Объединенных Арабских Эмиратов. Нью-Дели же, указал эксперт, закупался у тех же поставщиков, за исключением иранских.

Теперь получается, что выгоднее всего переключиться именно на российскую нефть, конкурируя за нее, потому что она тоже продается со скидкой. Но эта конкуренция между Индией и Китаем, которая сейчас возрастает, как раз позволяет России уменьшить дисконт на своем сырье. Поэтому нынешняя ситуация для нас выгодна, — резюмировал Юшков.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов заявил, что колебания цен на нефть напрямую связаны с военной операцией США и Израиля в Иране. По его словам, стоимость топлива будет зависеть от продолжительности конфликта.