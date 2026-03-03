Зимняя Олимпиада — 2026
Лавров отметил интерес Брунея к российским мероприятиям

Лавров: Россия рассчитывает на участие Брунея в ПМЭФ и ВЭФ

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия рассчитывает на участие Брунея в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим брунейским коллегой Эриваном Юсофом. По словам российского министра, которые передает ТАСС, интерес к этому у азиатского государства есть.

Рассчитываем на участие брунейских друзей в предстоящих в нашей стране ежегодных форумах — ПМЭФ, ВЭФ, выставка «Иннопром» и других. Как мы почувствовали, [встречный] интерес к этому есть, что еще дополнительно расширит возможности нашей практической кооперации, — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что султан Брунея Хассанал Болкиах приглашает президента России Владимира Путина посетить страну. Как заявил Юсоф, российский лидер может посетить Бруней, когда ему будет удобно,

До этого Путин пригласил Саудовскую Аравию в качестве гостя на предстоящий Петербургский международный экономический форум. Как передает пресс-служба Кремля, лидер РФ сообщил об этом во время церемонии вручения верительных грамот.

