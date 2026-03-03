Конфликт из-за собаки в Новокузнецке пришлось решать Росгвардии

В Новокузнецке 34-летняя жительница угрожала своему бывшему молодому человеку из-за собаки, сообщает VSE42.RU. Заниматься решением конфликтной ситуации пришлось сотрудникам Росгвардии.

Бывшие партнеры находились в состоянии алкогольного опьянения в момент инцидента. Между ними завязался спор, с кем должен остаться домашний любимец после расставания. Мужчина грозился забрать питомца, в ответ девушка стала угрожать ему физической расправой.

Испугавшись угроз, мужчина вызвал росгвардейцев. Те пресекли развитие конфликта, а девушку доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

