03 марта 2026 в 14:41

Конфликт из-за собаки в Новокузнецке пришлось решать Росгвардии

Жительница Новокузнецка угрожала бывшему сожителю из-за собаки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Новокузнецке 34-летняя жительница угрожала своему бывшему молодому человеку из-за собаки, сообщает VSE42.RU. Заниматься решением конфликтной ситуации пришлось сотрудникам Росгвардии.

Бывшие партнеры находились в состоянии алкогольного опьянения в момент инцидента. Между ними завязался спор, с кем должен остаться домашний любимец после расставания. Мужчина грозился забрать питомца, в ответ девушка стала угрожать ему физической расправой.

Испугавшись угроз, мужчина вызвал росгвардейцев. Те пресекли развитие конфликта, а девушку доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии по Москве задержали мужчину в хостеле на юго-западе столицы. Нарушитель спокойствия находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил дебош.

Новокузнецк
питомцы
Росгвардия
конфликты
