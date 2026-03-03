Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 15:47

Пересильд рассказала о своем полете в космос и умении оставаться женщиной

Юлия Пересильд назвала полет на МКС колоссальным опытом

Юлия Пересильд Юлия Пересильд Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Юлия Пересильд назвала свой полет в космос на МКС колоссальным опытом, который потребовал мужества и конского здоровья, передает корреспондент NEWS.ru с полей первого Международного конкурса красоты «Мисс БРИКС — 2026». По словам артистки, главным итогом стало умение оставаться женщиной.

На весь мир транслировали, как я влетала с распущенными волосами. Мне кажется, в этом есть что-то очень женское. Как у булгаковской Маргариты. Это был колоссальный опыт. И несмотря на то, что испытания потребовали от меня мужества, конского здоровья, мужского характера, главная ценность в этой истории — умение остаться женщиной, — рассказала Пересильд.

Актриса призналась, что, хотя говорят, что космос не для женщин и с Сергеем Павловичем Королевым не поспоришь, в реальности женщина в невесомости выглядит невероятно легко и грациозно.

Все поднимается наверх. Выглядишь, как после процедур у косметолога. Настоящая сила — в умении быть мягкой, гибкой, нежной даже в космосе, — заключила Пересильд.

Ранее Анна Пересильд на конкурсе «Мисс БРИКС — 2026» зачитала письмо своей матери, написанное перед ее полетом в космос. В послании актриса призналась в бесконечной любви к детям и пообещала оберегать их, даже если с ней что-то случится.
