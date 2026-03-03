Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:31

Лисовец сделал неожиданное заявление об участницах конкурса «Мисс БРИКС»

Лисовец признался, что пожалел о знакомстве с участницами конкурса «Мисс БРИКС»

Влад Лисовец Влад Лисовец Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Стилист Влад Лисовец в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что пожалел о знакомстве с участницами конкурса красоты «Мисс БРИКС». По его словам, теперь ему, как одному из членов жюри, будет крайне сложно выбрать одну победительницу. Он отметил, что не будет оценивать девушек по стилю одежды, поскольку они приехали из разных стран со своим национальным колоритом.

Я вчера познакомился со всеми участницами. Скажу честно, лучше бы я этого не делал. Так визуально смотришь и все понятно: эта девушка выше, эта более стройная, эта более грациозная. А теперь, когда я с ними пообщался, увидел их улыбки и то, насколько они милые, чистые и глубокие, становится совсем сложно. Поэтому я не знаю, как мы, члены жюри, вообще выберем победительницу, но нам нужно будет это сделать, — высказался Лисовец.

«Мисс БРИКС» начался в Казани. В мероприятии участвуют девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Белоруссии, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.

Ранее сообщалось, что первый в истории БРИКС+ конкурс красоты объединил три состязания: Мисс, Миссис и Маленькая мисс БРИКС. Главная цель участниц — представить культурный код и традиции своих стран. Россию на конкурсе представили Милана Киселева, Валентина Алексеева и Александра Хватова.

