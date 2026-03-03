Увлечение апокалипсисом довело иркутянина до суда

В Иркутской области полиция нагрянула к местному жителю с проверкой информации о нарколаборатории, а обнаружила под его домом настоящий подземный бункер, оборудованный на случай глобальной катастрофы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. В убежище с укрепленными бетоном стенами нашлись не только системы жизнеобеспечения, но и арсенал.

В ходе проверки изъяты два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи, томагавк и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Согласно результатам экспертизы, пистолеты и патроны пригодны для производства выстрелов, — говорится в сообщении.

Как пояснил мужчина, он увлекается инженерным творчеством, а обустройство защищенного объекта — его хобби. В бункере он планировал пережидать конец света. Теперь иркутянина обвиняют по статье 222 УК РФ, дело направлено в суд.

Ранее Волк сообщила о гибели трех полицейских в Москве в результате дистанционной детонации взрывных устройств. По ее словам, двое правоохранителей погибли в конце 2025 года, еще один — на прошлой неделе. К трагедиям привели действия граждан, находившихся под влиянием украинских преступников.