Москва высоко оценила помощь Баку в раскрытии совершенных в РФ преступлений

Замгенпрокурора России Петр Городов поблагодарил генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева за помощь в раскрытии на территории республики преступлений, совершенных много лет назад в России. По его словам, сотрудничество между ведомствами двух государств находится на высоком уровне, передает Report.az.

Также Городов подчеркнул, что отношения между Баку и Москвой динамично развиваются благодаря политической воле лидеров обеих стран. Хорошо развитое стратегическое партнерство создает благоприятные условия для взаимодействия в различных областях, включая транспорт, экономику, гуманитарную сферу и, что особенно важно, правоохранительную деятельность, уточнил он.

Городов пригласил представителей азербайджанской прокуратуры принять участие в крупных международных мероприятиях, запланированных на этот год. Алиев в свою очередь подтвердил заинтересованность в развитии партнерских связей и участии в подобных форумах.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не планирует экстрадировать россиян по запросам Москвы. По его словам, если находящийся на армянской территории иностранец не нарушает местное законодательство и в отношении него не возбуждено уголовное дело, оснований для депортации нет.