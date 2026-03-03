Армия России освободила Веселянку в Запорожской области и Бобылевку в Сумской области, а также прорвалась в Сергеевку в Донецкой Народной Республике, тогда как Украина осталась без защиты из-за конфликта на Ближнем Востоке. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Армия России сделала два освобождения за сутки

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Веселянка. Он находится на территории Запорожской области — в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Кроме того, российские войска освободили Бобылевку в Сумской области. Противника вытеснили военнослужащие 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Север». Населенный пункт удерживали подразделения 101-й бригады теробороны украинской армии.

Ближний Восток затмил Украину и оставил ее без защиты

Американский аналитик Джон Кавулич констатировал, что операция США и Израиля против Ирана делает Киев одной из проигравших сторон. По его словам, внимание к украинскому конфликту ослабнет, а поставки вооружений могут быть отложены на более длительный срок.

Вместе с этим конфликт на Ближнем Востоке обезоружит Украину. Как считает военный эксперт и историк Юрий Кнутов, американская операция в Иране оставит страну без систем противовоздушной обороны. Это объясняется тем, что США берегут ракеты для Patriot с целью использования против Ирана.

ВСУ начали «захлебываться» под Красноармейском

Как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, ВС РФ прорвались в Сергеевку в Донецкой Народной Республике. По его словам, продвижение велось за трассой М-30 через балки Ковалиха и Матюшина и завершилось входом в населенный пункт в районе улицы Рокотянского. В Министерстве обороны эту информацию пока не комментировали.

Котенок также рассказал о продолжении ожесточенных боев в Сергеевке. По его данным, российские войска продавливают оборону противника к югу от села в направлении села Новоалександровка.

Telegram-канал «Работайте, братья!» сообщил, что сразу несколько украинских военнослужащих сдались в плен на Красноармейском направлении. Бойцы из 425-го штурмового полка «Скала» сложили оружие в селе Гришино.

Четырех военнослужащих этого подразделения оставило собственное командование. Они приняли решение сохранить себе жизнь и сдались бойцам российской группировки «Центр», выйдя из укрытия с белым флагом.

Когда ждать освобождения Сум

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что вопрос освобождения Сум не рассматривается в рамках ближайшей перспективы. По его словам, первоочередной задачей российской армии остается установление полного контроля над Донецкой и Луганской народными республиками.

Баранец подчеркнул, что то же касается Харькова и Днепра. Освобождение указанных городов пока еще «далеко за горизонтом», это все лишь «красивые досужие разговоры», заключил он.

Минометчики устроили ВСУ кошмар наяву

Министерство обороны опубликовало кадры, на которых расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожают артиллерийские орудия, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. В ролике один из расчетов осуществил развертывание боевой машины и произвел наведение на цели.

Помимо этого, расчеты 120-миллиметровых минометов группировки войск «Север» уничтожили блиндажи и пункт подвоза боеприпасов и продовольствия врага в Харьковской области, сообщили NEWS.ru в Минобороны России. Под удар попало скопление живой силы украинских формирований.

Кроме того, российские военнослужащие ударили по аэродромам противника, с которых запускались ударные дроны дальнего действия. ВС РФ поразили портовую инфраструктуру, используемую в интересах ВПК Украины.

