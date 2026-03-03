ВСУ начали «захлебываться» в боях под Красноармейском Военкор Котенок сообщил о прорыве ВС России в Сергеевку ДНР

Подразделения ВС РФ прорвались в село Сергеевка в ДНР, заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, продвижение велось за трассой М-30 через балки Ковалиха и Матюшина и завершилось входом в населенный пункт в районе улицы Рокотянского. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

За трассой М-30 ВС РФ продвинулись через балки Ковалиха и Матюшина <…> и вошли в Сергеевку в районе ул. Рокотянского, — отметил Котенок.

Военкор также сообщил о продолжении ожесточенных боев в самом населенном пункте. По его данным, к югу от Сергеевки российские войска продавливают оборону ВСУ в направлении села Новоалександровка.

Продвижение севернее Сергеевки позволит нашим штурмовым группам изолировать от контратак Гришино с запада, — отметил он.

Ранее командир одной из штурмовых групп спецназа «Ахмат» с позывным Шило заявил, что российские бойцы прошли через многие трудности во время боев за Белогоровку в ЛНР. По его словам, обстоятельства были тяжелые, но военные успешно с ними справились.