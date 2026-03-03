Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:50

Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине

Зеленский заявил о проведении выборов на Украине лишь после окончания конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина сможет провести выборы только после завершения конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera. Он подчеркнул, что речь идет не о временной паузе в боевых действиях, а о полном окончании противостояния.

Настоящий вопрос в том: когда мы сможем провести выборы? Они, безусловно, состоятся после окончания конфликта, а не во время временного перемирия, — подчеркнул Зеленский.

Ранее аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал украинского президента безумным после его слов, что выборы в стране якобы не важны для местного населения. Он подчеркнул, что ухода главы государства ожидают и в Москве, и в Вашингтоне.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник между тем заявил, что Зеленский в случае участия в выборах попытается сфальсифицировать их и победить в первом туре. По его словам, у политика нет шансов на победу в соответствии с действующей конституцией. Он не исключил, что в фальсификации Зеленскому поможет электронное голосование: так появится возможность украсть голоса украинцев в Европе, а это около 10 млн человек.

Украина
Владимир Зеленский
выборы
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли извинений россиянка после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Раскрыта истинная причина атак Ирана на нефтяные и газовые объекты
Героическая собака пропала после спасения детей из пожара в Подмосковье
Адвокат дал советы, как правильно проверить квартиру перед покупкой
Почему не работает WhatsApp 3 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Полеты возобновились между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока
Белый дом не знает, кем заменить убитого лидера Ирана
Поездка на грузовом такси обернулась трагедией для мужчины в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.