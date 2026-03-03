Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине Зеленский заявил о проведении выборов на Украине лишь после окончания конфликта

Украина сможет провести выборы только после завершения конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera. Он подчеркнул, что речь идет не о временной паузе в боевых действиях, а о полном окончании противостояния.

Настоящий вопрос в том: когда мы сможем провести выборы? Они, безусловно, состоятся после окончания конфликта, а не во время временного перемирия, — подчеркнул Зеленский.

Ранее аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал украинского президента безумным после его слов, что выборы в стране якобы не важны для местного населения. Он подчеркнул, что ухода главы государства ожидают и в Москве, и в Вашингтоне.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник между тем заявил, что Зеленский в случае участия в выборах попытается сфальсифицировать их и победить в первом туре. По его словам, у политика нет шансов на победу в соответствии с действующей конституцией. Он не исключил, что в фальсификации Зеленскому поможет электронное голосование: так появится возможность украсть голоса украинцев в Европе, а это около 10 млн человек.