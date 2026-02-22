Экс-премьер Украины раскрыл, зачем Киев просит 60 дней на выборы Азаров: Украина просит 60 дней перемирия к выборам для перевооружения ВСУ

Украина просит предоставить 60 дней временного перемирия на президентские выборы, потому что рассчитывает перевооружить за это время ВСУ, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его мнению, Киев использует этот период для переформатирования «потрепанных» подразделений, ротаций и пополнения оружейных запасов, передает ТАСС.

Ну, прежде всего, эта тактика направлена вот на что — на возможность для киевского режима перевооружить свои вооруженные силы, обновить их, дополнить, провести переформатирование, ротацию. <…> Это первая главная задача этого перемирия, — отметил Азаров.

Ранее экс-премьер заявлял, что внешнее управление является единственной рабочей идеей для урегулирования кризисной ситуации на Украине. По его словам, оно позволит восстановить действие конституции и провести выборы.

Также Азаров обращал внимание, что Европейский союз на Мюнхенской конференции показал намерение использовать Вооруженные силы Украины до последнего украинца в вооруженном конфликте с российской стороной. По словам экс-премьера, вопрос устранения действующего на Украине правительства следует обсуждать с США, а не с Брюсселем.