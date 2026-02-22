Экс-премьер Украины рассказал, на что ЕС готов пойти в конфликте с Россией

Европа на Мюнхенской конференции показала намерение использовать ВСУ до последнего украинца в конфликте с Россией, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, которые приводит ТАСС, вопрос устранения действующего на Украине правительства следует обсуждать с США, а не с Брюсселем.

Недавняя Мюнхенская конференция показала, что они реально думают, они реально думают об одном — использовать украинскую армию до последнего украинца в конфликте с Россией, — отметил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя необходимость «режима тишины», заявила, что Запад использует СМИ для вбросов о российской позиции на переговорах по урегулированию на Украине, чтобы ухудшить ситуацию. Несмотря на то что оппоненты не отказались «от какой-то части этого информационного шума», удалось обойтись без их «инсталляций», переходящих в «перформансы».

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.