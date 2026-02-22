Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 07:04

Экс-премьер Украины рассказал, на что ЕС готов пойти в конфликте с Россией

Экс-премьер Украины Азаров: ЕС показал намерение воевать до последнего украинца

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Европа на Мюнхенской конференции показала намерение использовать ВСУ до последнего украинца в конфликте с Россией, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, которые приводит ТАСС, вопрос устранения действующего на Украине правительства следует обсуждать с США, а не с Брюсселем.

Недавняя Мюнхенская конференция показала, что они реально думают, они реально думают об одном — использовать украинскую армию до последнего украинца в конфликте с Россией, — отметил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя необходимость «режима тишины», заявила, что Запад использует СМИ для вбросов о российской позиции на переговорах по урегулированию на Украине, чтобы ухудшить ситуацию. Несмотря на то что оппоненты не отказались «от какой-то части этого информационного шума», удалось обойтись без их «инсталляций», переходящих в «перформансы».

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

Николай Азаров
Украина
Европа
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев и область подверглись массированному комбинированному удару
Мошенники начали предлагать россиянам отдохнуть в санаториях
Число задержавшихся поездов из Москвы выросло до 10
В Европе призвали вернуться к надежному энергоснабжению за счет России
«Северяне» перекрыли кислород бригаде ВСУ под Сумами
Уиткофф анонсировал возможный саммит Путина, Трампа и Зеленского
Звонок ценой в миллион: операторы заплатят абоненту за мошенников?
Плацдарм для атаки, угроза прорыва фронта: новости СВО к утру 22 февраля
Названа единственная рабочая идея для урегулирования на Украине
Уиткофф сделал смелое заявление о Путине
Уиткофф раскрыл, когда ждать хороших новостей о переговорах по Украине
Половина Запорожской области осталась без электроэнергии из-за атаки ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 февраля: инфографика
В ФРГ оценили готовность страны к отказу от газа из России
В российской армии призвали отменить мораторий на смертную казнь
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 86 БПЛА
«Хотим диалога»: немецкая партия указала, без кого не будет мира в Европе
«Военная диктатура»: посол о возможности Майдана при режиме Зеленского
«Это все, что мы могли»: союзник Украины принес Киеву дурные новости
«Трагический поворот»: Азаров о последствиях Майдана
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.