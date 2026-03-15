Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 19:28

Шереметьево перевели на режим согласования

Росавиация: Шереметьево временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорт Шереметьево временно осуществляет прием и отправку самолетов, но только по согласованию, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что такие меры связаны с введением ограничений на использование воздушного пространства.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — отметил представитель Росавиации.

Ранее в ведомстве проинформировали, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский отменили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Введенные меры действовали около часа и применялись для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Также в аэропорту Калуги 15 марта вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что решение приостановить работу принималось в целях безопасности полетов.

Шереметьево
аэропорты
Росавиация
ограничения
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.