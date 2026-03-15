Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, были отменены, сообщили в пресс-службе Росавиации. Они действовали около часа. Такие меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Саратова. В Росавиации подчеркнули, что решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Геленджика. Также временно перестал работать аэропорт Краснодара. Кроме того, ограничения приняли в аэропорту Калуги. Как пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко, соответствующие меры приняты в целях обеспечения безопасности.