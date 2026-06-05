Столичный аэропорт ограничил прием и вылет рейсов

Аэропорт Внуково будет осуществлять прилет и вылет рейсов только по согласованию с уполномоченными органами, передает пресс-служба Росавиации. Решение принято на фоне временных ограничений в воздушном пространстве вокруг авиагавани. В связи с этим возможны изменения в утвержденном расписании полетов.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация информировала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Меры начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна.

До этого в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных. Нововведение затронет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Эксперимент будет действовать до 1 апреля 2027 года. Пассажиры смогут проходить через специальные турникеты, если заранее зарегистрируются в Единой биометрической системе.