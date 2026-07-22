«Мужик сгорает от страстей»: Охлобыстин о семье, СВО, релокантах

Актер и режиссер Иван Охлобыстин 22 июля отмечает 60-летие. За свою творческую жизнь он был сценаристом, режиссером, артистом, православным священником и — всегда — эпатажной личностью и очень откровенным человеком. Самые яркие высказывания Охлобыстина о семье, детях, современном кинематографе и СВО — в материале NEWS.ru.

Почему Иван Охлобыстин против полигамии

Охлобыстин — отец шестерых детей и уже дважды дедушка. В своих интервью он подчеркивает важность семейных ценностей, в основе которых должны лежать верность и уважение к партнеру.

«Надо нормально жениться — по любви. Чувственный ряд не должен закрывать духовный. Я и сына своего учу: „Васенька, ко второй половине нужно испытывать глубочайшее уважение. Ты — мужик, мы сгораем от страстей, а женщины потухают от отсутствия нежности. Жены нас спасают — не дают пить и хулиганить“», — говорил Охлобыстин в интервью StarHit.

Артист также неоднократно подчеркивал, что жениться следует единожды — и на всю жизнь.

«Все эти разговоры про полигамию и кучу партнерш — чушь собачья. Это попытка легализовать собственные слабости. Жить на два дома очень тяжело. В России испокон веков было принято иметь одну жену», — говорит он.

Как Иван Охлобыстин воспитывает шестерых детей

Актер в интервью всегда подчеркивает важность религиозного воспитания. При этом, по его мнению, детей не стоит насильно вести в храм и приобщать к Богу. Ребенок, видя пример родителей, должен сам прийти к церковному таинству.

Иван Охлобыстин с женой Оксаной Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

«Дети очень чувствительны к фальши, и от нас зависит, что они увидят в церкви — Родину или плен. Если Родину, то, вне зависимости от жизненных обстоятельств, они будут стремиться туда. Если увидят плен, то они будут искать быстрейшего освобождения», — делился мнением артист.

По его мнению, церковь благоприятно влияет на нравственное развитие детей. После взросления у них уже не возникает вопросов о том, как нужно строить семью и какой формат отношений является правильным.

В беседе с NEWS.ru артист признавался, что является мягким отцом. В любых обстоятельствах, по его словам, он принимает сторону своих детей.

«Я абсолютно бессилен перед своими девчатами. <...> Дети знают, что я всегда на их стороне. У меня есть бочка пластиковая и два мешка извести — замурую того, кто причинит вред моим близким», — говорил Охлобыстин.

Почему Иван Охлобыстин призывает молодежь уезжать в деревню

Иван Охлобыстин до 12 лет жил в деревне. По его мнению, будущее России — за возрождением провинции и села. Актер призывает молодежь переехать из мегаполисов в сельскую местность.

«Квартира сейчас как „Майбах“ стоит! Молодое поколение у нас теперь экологичное: оно выбирает здоровый образ жизни! А где его искать, как не в деревне? Главное, чтобы там были обеспечены условия работы и проведен интернет», — делился мнением с NEWS.ru артист.

Как Иван Охлобыстин оценивает современный кинематограф

Охлобыстин критически оценивает современный российский кинематограф, говорит о его бедственном положении. По его мнению, большинство проектов снято не ради высокой цели, а для финансового обогащения продюсеров.

Иван Охлобыстин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Сейчас кризис в кино. Продюсеры душат своей заинтересованностью. [Продюсер] висит над головой режиссера со своими представлениями о том, каким должно быть кино. И в итоге получается плохо — ни то ни се», — делился мнением артист с ресурсом «Кино-Театр.Ру».

Что Иван Охлобыстин говорит об СВО

В 2022 году актер поддержал начало специальной военной операции. Он негативно отнесся к тем, кто покинул Россию в этот период, и считает, что они предали родину. Те, кто остался, должны помогать фронту и поддерживать боевой дух защитников Отечества, убежден артист.

«Кто-то спрашивает: надо ли артистам, которые искренне не веруют [в Бога], ехать в зону СВО? Я считаю, что надо! Любят они, не любят — это наплевать. Главное, что они едут, везут одежду. Общество должно всячески помогать [фронту]», — делился Охлобыстин с ТАСС.

Вместе с тем он критиковал деятелей шоу-бизнеса, которые ездили в Донецк и Луганск ради очищения своей репутации после различных скандалов.

«Поездки некоторых опереточных артистов в Донбасс — это ужас. Там [жители Донбасса] возмущены все: зачем [артистов с сомнительной репутацией] везут? Это что, „прачечная“ [для репутации]?» — возмущался он в беседе с «КП».

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