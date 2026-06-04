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04 июня 2026 в 15:45

Эдгард Запашный призвал обязать всех артистов выступать на фронте

Эдгард Запашный поддержал инициативу Машкова о фронтовых гастролях артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Всех артистов необходимо обязать выступать перед российскими бойцами и жителями прифронтовых территорий, такое мнение в интервью NEWS.ru высказал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Ранее с такой инициативой выступил народный артист России Владимир Машков. Запашный согласился с ним и осудил деятелей культуры, которые не выезжают с гуманитарной помощью в новые регионы.

Я согласен с тем, что нужно обязать всех артистов выступать на фронте. В противном случае их надо выгонять из профессии. А то некоторые хорошо устроились — получают субсидии от государства на свое творчество, но при этом ничего не делают для помощи Донбассу, — высказался артист.

Сам Запашный регулярно ездит в зону проведения спецоперации, выступает перед ранеными бойцами и жителями прифронтовых территорий. Он также неоднократно попадал под обстрелы. Запашный подчеркнул, что угроза жизни не испугала его, а лишь усилила желание помогать фронту.

Мы вместе с [артистами] Владом Деминым, Дмитрием Куклачевым, Сергеем Сафроновым выступали в блиндажах, разрушенных больницах... Меня раздражают наши деятели культуры, которые снимаются в кино, рекламах, но не выступают с поддержкой СВО. Я их ненавижу, — заключил он.

Ранее Запашный осудил звезд шоу-бизнеса, которые проигнорировали премьеру фильма об СВО «У края бездны». Он отметил важность картины, которая рассказывает о боях за Мариуполь и отражает реальность фронтовой жизни.

Культура
Эдгард Запашный
СВО
артисты
Владимир Машков
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