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13 июня 2026 в 13:15

«Вертели как хотели»: Охлобыстин раскрыл секреты воспитания четырех дочерей

Многодетный отец Охлобыстин рассказал, что не умеет быть жестким родителем

Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Актер Иван Охлобыстин признался на премьере фильма «Холоп-3», что является очень мягким отцом. По его словам, дети им «вертят как хотят». У актера четверо дочерей и два сына, их мама — в прошлом актриса, оставившая карьеру ради семьи, Ксения Арбузова. Зрители помнят ее по главной роли в культовой ленте 1990-х «Авария — дочь мента».

Я абсолютно перед девчатами бессилен. Они мной всегда вертели, как баранкой на палочке, вертели как хотели, — признался актер.

Он добавил, что в любом конфликте принимает сторону своих детей. Актер добавил, что с любым, кто попытается обидеть его семью, разговор будет коротким и жестким.

Дети знают, что я всегда на их стороне. У меня есть бочка пластиковая и два мешка извести — замурую [того, кто попытается причинить вред моим близким], — сказал звезда сериала «Интерны».

Ранее Охлобыстин прямо перед журналистами поцеловал коллегу Кристину Асмус. Инцидент произошел на премьере фильма, в этот момент артистка отвечала на вопросы прессы. Момент попал на видео.

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