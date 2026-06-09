Охлобыстин подкрался к Асмус и поцеловал в оголенную шею

Охлобыстин подкрался к Асмус и поцеловал в оголенную шею Охлобыстин поцеловал Асмус в оголенную шею прямо перед журналистами

Актер Иван Охлобыстин прямо перед журналистами поцеловал коллегу Кристину Асмус, передает корреспондент NEWS.ru. Инцидент произошел на премьере фильма «Холоп-3», в этот момент артистка отвечала на вопросы прессы.

Момент попал на видео: Охлобыстин незаметно подкрался к Асмус, после чего начал ее целовать в шею. В ответ артистка засмеялась и сказала: «Я люблю вас».

Ранее супруг актрисы Агаты Дранги (Муцениеце) Петр пресек беседу корреспондента и своей жены о материнстве. На вручении премии ТЭФИ он попросил не продолжать разговор.

До этого актриса Лиза Арзамасова не согласилась с формулировкой журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными. Она подчеркнула, что воспринимает этот период своей жизни совсем иначе и считает материнские будни «самыми лучшими».

Также музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что решивший возродить музыкальный конкурс «Фабрика звезд» в эпоху интернета продюсер Константин Эрнст является профессионалом, поэтому он знает, что делает. По его словам, существует значительная аудитория, продолжающая смотреть телевизионные проекты.