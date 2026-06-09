Муж Муцениеце жестко отреагировал на вопрос о ее материнстве

Муж Муцениеце жестко отреагировал на вопрос о ее материнстве Дранга не дал Муцениеце ответить на вопрос журналистов

Супруг актрисы Агаты Дранги (ранее — Муцениеце) Петр пресек беседу корреспондента NEWS.ru и своей жены о материнстве. На вручении премии ТЭФИ он попросил не продолжать беседу.

Ну вы уже можете остановиться с этим, продолжать, пролонгировать про ребенка. <...> Достаточно, да, — сказал Дранга.

Ранее Муцениеце сообщила, что мечтает сыграть персонажа, в котором объединены несколько личностей. По словам знаменитости, она на многое готова, чтобы герой понравился зрителям, но не собирается совершать нечто экстраординарное просто ради хайпа.

До этого актриса Лиза Арзамасова не согласилась с формулировкой журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными. Она подчеркнула, что воспринимает этот период своей жизни совсем иначе и считает материнские будни «самыми лучшими».

Также актриса и телеведущая Анна Хилькевич рассказала, что готовит своих детей к встрече с хейтом в социальных сетях. По ее словам, это обратная сторона публичности, о которой она переживает как мать.