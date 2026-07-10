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10 июля 2026 в 04:30

Возвращение в Латвию, трое детей, «война» с Прилучным: как живет Муцениеце

Агата Муцениеце Агата Муцениеце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Агата Муцениеце обрела популярность после съемок в мистическом сериале «Закрытая школа». Как сложилась личная жизнь актрисы, чем она занимается сейчас?

Чем известна Муцениеце

Агата Муцениеце родилась 1 марта 1989 года в Риге. Актриса театра и кино, телеведущая, известна широкой публике благодаря ряду ярких проектов.

Прежде всего, популярность ей принесла роль Дарьи Старковой в «Закрытой школе» — именно этот проект сделал актрису узнаваемой. В дальнейшем Муцениеце неоднократно работала в паре с коллегой по сериалу и своим первым мужем Павлом Прилучным — они вместе снимались в сериалах «Геймеры», «Тайный город» и «В клетке».

Еще одна заметная линия ее кинокарьеры связана с сериалом «Я знаю твои секреты», где она сыграла Нину Лучникову.

Помимо кино, Агата активно работает на телевидении. Она была соведущей нескольких сезонов шоу «Голос. Дети» на Первом канале, а также вела проект «Страшно. Интересно» на телеканале «Моя планета». Кроме того, актриса участвовала в популярных телешоу — в частности, в «Ледниковом периоде» в паре с Александром Энбертом и заняла третье место, а также в шестом сезоне «Маски» она скрывалась в образе Коровки.

Также Муцениеце пробовала себя в музыке: в 2022 году выпустила сингл «Субботним вечером» в дуэте с VAVAN. Также она занималась озвучиванием — например, подарила голос персонажу Азель в мультфильме «Рок Дог 3: Битва за бит».

Как сложилась личная жизнь Муцениеце

Впервые Агата вышла замуж за коллегу по «Закрытой школе» Павла Прилучного. В семье родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.

Однако со временем в паре обострились разногласия: в феврале 2020 года супруги объявили о разводе. Летом того же года Агата публично заявила, что столкнулась с домашним насилием: по ее словам, муж поднял на нее руку, отнял телефон и довел до слез детей. Павел Прилучный эти обвинения отвергал.

После развода между бывшими возлюбленными разразилась «война» со сложными судебными разбирательствами. Один из острых вопросов — место жительства детей и алименты. Ситуация с Тимофеем особенно привлекала внимание прессы: с августа 2024 года мальчик жил с отцом, что не устраивало Муцениеце. В июле 2025 года суд постановил, что Тимофей будет жить с Агатой. Со временем отношения в семье наладились: сын вернулся к маме.

В конце 2024 года в жизни актрисы появился аккордеонист и дирижер Петр Дранга. Их познакомила общая подруга — модельер Олеся Шиповская. Первый совместный выход в свет состоялся на премьере фильма «Братья». Вскоре отношения стали серьезнее: Петр познакомился с детьми Агаты, а она с родными Дранги.

В мае 2025 года стало известно о помолвке. Вскоре актриса сообщила о беременности. 25 августа 2025 года пара поженилась. Свадьба была камерной. А 1 декабря 2025 года у супругов родилась дочь Вера. Для Агаты это третий ребенок, для Петра — первый. Имя девочке выбрал отец.

Чем сейчас занимается Муцениеце

В настоящий момент Муцениеце продолжает творческую деятельность. У нее в работе несколько проектов, например, фэнтези-приключение «Колотун», сериал «Химкинские ведьмы» и фильм «Хороший вторник, чтобы умереть».

Кроме того, Агата задействована в московском кабаре-театре Crave. Она исполняет главную роль в шоу «Абсолютно другая нага».

Накануне 37-летняя Агата Муцениеце, которая сейчас уехала из России и проводит летние дни на своей родине в Латвии, опубликовала в личном блоге атмосферные кадры деревенской жизни. По словам Агаты, эти места пробуждают в ней теплые воспоминания о детстве.

Актриса поделилась фотографией, запечатлевшей ее детей и семью на фоне деревенского дома. На снимке можно увидеть ее 10-летнюю дочь Мию и 13-летнего сына Тимофея, а также других близких родственников.

«Моя латышско‑эстонская часть семьи… люблю до неба и обратно», — с нежностью подписала снимок Муцениеце.

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