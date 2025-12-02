Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Звезда «Закрытой школы» родила третьего ребенка

Агата Муцениеце родила третьего ребенка

Актриса Агата Муцениеце родила третьего ребенка: 1 декабря в московском роддоме Лапино у звезды «Закрытой школы» появилась девочка, сообщает Super. Сейчас артистка восстанавливается и пока не публиковала новые фотографии с малышом в своих соцсетях.

Ранее актриса Алена Яковлева назвала рождение дочери главным событием в своей жизни. Она подчеркнула, что любовь и защита должны быть основой воспитания. Несмотря на трудности и строгие правила, главная задача родителей — формировать нравственные качества ребенка.

До этого член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева выразила беспокойство, что блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) может родить четвертого ребенка в СИЗО, если ей не предоставят отсрочку по экономическому делу. Она назвала это негуманным и несправедливым.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости формирования в России новой социальной нормы — рождения детей вскоре после совершеннолетия, а не к 30 годам. Она призвала изменить общественный менталитет, сделав многодетность и раннее родительство модной и успешной тенденцией.

