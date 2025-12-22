Новый год-2026
22 декабря 2025 в 22:05

Водителя с Украины обвинили в попытке поджога машин МО РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Водитель с Украины Дмитрий Балог обвиняется в попытке поджога автомобилей одной из воинских частей в Подмосковье по заданию куратора из «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. По данным журналистов, он пытался навредить некоторым другим объектам по заданию этой организации.

Дмитрий Балог в целях противодействия СВО собрал и передал противнику сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ. Оказал помощь представителям иностранного государства, деятельность которых направлена против безопасности РФ, выразившуюся в совершении поджогов ряда объектов, транспортных средств и объектов связи. Таким образом, Балог совершил госизмену, — указано в материале.

При этом, как уточняет агентство, Балог является уроженцем Украины. Он вступил в 2016 году в российское гражданство.

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы за передачу спецслужбам Украины данных о работе предприятия ВПК России. В региональной прокуратуре уточнили, что его признали виновным в госизмене.

Тем временем в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что россиянин, собиравший сведения о системе противовоздушной обороны Московской области по заданию Службы безопасности Украины, отправился в колонию строгого режима на 24 года. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Кроме того, 55-летнего мужчину оштрафовали на 500 тыс. рублей.

