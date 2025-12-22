Умер охранявший Сталина, Рузвельта и Черчилля 102-летний ветеран ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Зинченко умер на 103-м году жизни, сообщил глава Георгиевского муниципального округа Ставропольского края Андрей Зайцев в Telegram-канале. В феврале 1945 года он защищал Ялтинскую конференцию лидеров союзных держав — советского вождя Иосифа Сталина, а также экс-президентов США Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

Петр Ермолаевич добровольцем ушел на фронт во время Великой Отечественной войны, служил пулеметчиком в 301-й гвардейской Сталинской дивизии, сражался за Большую Лепетиху, участвовал в обороне Севастополя и битве под Харьковом. Был ранен, а когда оправился от ранения, удостоился чести охранять участников Ялтинской конференции союзных держав, — сказано в публикации.

За боевые заслуги Петр Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Славы и медалью «За отвагу». После демобилизации он прожил долгую жизнь, все годы трудился в сельском хозяйстве и воспитал двоих сыновей.

Ранее стало известно, что ветеран ВОВ Николай Шишкин умер на 105-м году жизни. Он служил авиамехаником и бортстрелком на бомбардировщиках. За проявленное мужество и заслуги перед Отечеством он был удостоен ордена Отечественной войны II степени и многих других медалей.