22 февраля 2026 в 19:15

Советский «разведчик четырех континентов» умер в 102 года

Ветеран ВОВ и советский разведчик Петросян скончался в 102 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Умер «разведчик четырех континентов», участник Великой Отечественной войны Петрос Петросян, сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на председателя Объединения ветеранов республики Симона Есаяна. Ему было 102 года.

Отмечается, что ветеран был трижды ранен и дошел до самого Берлина. В 2014 году он выпустил книгу «Страницы из жизни разведчика». Петросян до 90 с лишним лет возглавлял Союз ветеранов Армении. За свои заслуги он был удостоен более 100 наград.

Ранее в Воронеже на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Цыганкова. Во время войны она служила санитаркой в полевом госпитале.

До этого на 101-м году ушел из жизни советский и российский композитор, ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин. Долгожитель стал автором более трех тысяч музыкальных произведений. Как сообщило Генеральное консульство Российской Федерации в германском Бонне, последние годы жизни музыкант провел в Мюнхене. Он был не только выдающимся композитором, но и участником обороны Ленинграда и войны с милитаристской Японией.

