28 декабря 2025 в 00:12

Автор песен для Хиля и Боярского скончался в возрасте 100 лет

Известный композитор и ветеран ВОВ Мерлин умер на 101-м году жизни в Мюнхене

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На 101-м году жизни ушел из жизни советский и российский композитор, ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин. Печальную новость о смерти долгожителя и автора более трех тысяч музыкальных произведений распространило Генеральное консульство Российской Федерации в германском Бонне.

Последние годы жизни музыкант провел в Мюнхене. От лица дипломатического ведомства родным и близким покойного были направлены официальные соболезнования.

Глубоко соболезнуем родным и близким этого выдающегося человека. Будем хранить о нем память, — отметили в генконсульстве.

Смерть Мерлина символически завершает эпоху — ушел один из последних представителей поколения, которое совмещало воинский подвиг с многолетним творческим служением искусству. Музыкант был не только выдающимся композитором, но и участником обороны Ленинграда и войны с милитаристской Японией.

Во время блокады Ленинграда Мерлин состоял в отрядах самообороны, в 1943 году он был призван в Красную армию и служил на Дальнем востоке, в 1945 году участвовал в боях против Японии. Его песни исполняли такие звезды советской эстрады, как Эдуард Хиль, Михаил Боярский и Аркадий Райкин.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний. Дипломат прославился также тем, что писал книги о малоизвестных эпизодах внешней политики, оставив свой след в науке.

