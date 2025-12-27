Новый год — 2026
Скончался бывший российский посол Петр Стегний

Петр Стегний Петр Стегний Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Ушел из жизни бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний, сообщил РИА Новости экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Он напомнил, что Стегний писал книги о малоизвестных эпизодах внешней политики, оставив свой след в науке.

Он оставил свой неповторимый след в исторической науке, занимаясь историей дипломатии и международных отношений и написавший ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики, — сказал Яковенко.

Ранее бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин умер на 97-м году жизни. Он руководил диппредставительством в Ханое с 1986 по 1990 год. В ведомстве назвали смерть Качина невосполнимой потерей.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину. Причиной стало известие о кончине посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры. Дипломат ушел из жизни 6 декабря в возрасте 70 лет, сообщил МИД РФ.

Также в начале декабря Путин назначил Александра Алимова новым замминистра иностранных дел. До этого дипломат занимал пост директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.

