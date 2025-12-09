ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 02:01

Ким Чен Ын направил Путину телеграмму с соболезнованиями

Ким Чен Ын направил соболезнования Путину в связи с кончиной посла России в КНДР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину, сообщили на радиостанции «Голос Кореи». Причиной стало известие о кончине посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры.

Восьмого декабря генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил телеграмму с выражением соболезнований президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину связи с тем, что 6 декабря 2025 года чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался, — сказано в сообщении.

Мацегора скончался 6 декабря в возрасте 70 лет, сообщил МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной дипломата.

Ранее стало известно о смерти 106-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Дыгая в Иркутской области. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что полковник участвовал в освобождении Румынии, Чехословакии и Венгрии от фашизма.

Кроме того, народный артист России и профессор Владимир Сулимов умер на 90-м году жизни, сообщил театр Моссовета. Коллектив театра выразил соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

КНДР
Владимир Путин
Ким Чен Ын
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шах и мат»: Дмитриев озвучил особое преимущество Трампа
ФРГ перестанет принимать просителей убежища
Психолог раскрыла, чем может обернуться наказание партнера молчанием
Ким Чен Ын направил Путину телеграмму с соболезнованиями
Зеленский стал токсичным: и США, и Европа принуждают Украину к капитуляции
Около 15 взрывов прогремели в Сумах
Трамп описал путь, по которому движется Европа
Российский пловец примет участие в «Олимпиаде на стероидах»
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Уитэкер рассказал о планах США по урегулированию на Украине через давление
Названа неочевидная, но частая ошибка россиян в фитнес-клубах
У побережья Курил произошло землетрясение
США одобрили план Ирака по ЛУКОЙЛу
Тезисы Путина, угрозы Киеву и ЕС: о чем новая доктрина нацбезопасности США
Европейские лидеры объявили о наступлении решающих дней для Украины
Стало известно об ограничениях в трех аэропортах на Кавказе
Бастрыкин рассказал, почему нет смысла прятать нечестные деньги
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 декабря 2025 года
Собчак и Виторган подарили сыну вечеринку из «далекой-далекой галактики»
Приметы 9 декабря — Юрий Холодный: волков бояться — в лес не ходить?
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Россия

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.