Ким Чен Ын направил Путину телеграмму с соболезнованиями Ким Чен Ын направил соболезнования Путину в связи с кончиной посла России в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину, сообщили на радиостанции «Голос Кореи». Причиной стало известие о кончине посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры.

Восьмого декабря генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил телеграмму с выражением соболезнований президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину связи с тем, что 6 декабря 2025 года чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался, — сказано в сообщении.

Мацегора скончался 6 декабря в возрасте 70 лет, сообщил МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной дипломата.

Ранее стало известно о смерти 106-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Дыгая в Иркутской области. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что полковник участвовал в освобождении Румынии, Чехословакии и Венгрии от фашизма.

Кроме того, народный артист России и профессор Владимир Сулимов умер на 90-м году жизни, сообщил театр Моссовета. Коллектив театра выразил соболезнования в связи с невосполнимой утратой.