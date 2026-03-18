18 марта 2026 в 18:06

Путин назвал историческим выбор крымчан воссоединиться с Россией

Шествие активистов, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, на ВДНХ в Москве Шествие активистов, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, на ВДНХ в Москве Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Крым сделал исторический выбор о воссоединении с Россией в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, опубликованным на сайте Кремля, событие стало символом единства и сплоченности народа.

Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, — отметил Путин.

По словам главы государства, за 12 лет на решение социально-экономических вопросов Крыма и Севастополя направили около 1,3 трлн рублей. Также в регионе реализуются различные инвестиционные проекты.

Ранее Путин сделал шутливое замечание главе Крыма Сергею Аксенову во время видеосовещания, посвященного 12-й годовщине воссоединения полуострова с РФ. Поводом стало его признание, что он не раз поднимал рюмку за здоровье главы государства, празднуя эту дату.

