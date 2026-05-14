14 мая 2026 в 12:33

Путин выступит перед создателями важной военной техники для СВО

Путин примет участие в X съезде Союза машиностроителей России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин примет участие в X съезде Союза машиностроителей России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге, опубликованном пресс-службой Кремля. Глава государства выступит с речью и примет участие в пленарной дискуссии. СоюзМаш выступает одним из главных поставщиков вооружения для СВО: от стрелкового оружия и боеприпасов до сложнейших ракетных и космических систем.

В эти дни в Москве проходит очередной съезд Союза машиностроителей России, и президент также обратится к участникам этого съезда, — сказал Песков.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что предприятия ОПК России в 2025 году увеличили объем выпуска продукции на 21%. По его словам, выручка заводов ОПК по линии военно-технического сотрудничества составила свыше $15 млрд. Зампред кабмина также отметил, что СоюзМаш за почти два десятилетия стал надежным партнером государства и эффективно защищает интересы тысяч предприятий реального сектора.

Путин до этого заявил, что российские войска успешно применяют неядерные баллистические ракетные комплексы на СВО. Глава государства также подчеркнул, что в стране продолжат модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы.

В России начали действовали новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
