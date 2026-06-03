НАТО готовится к апокалипсису: что европейцам велели купить на случай войны

НАТО готовится к апокалипсису: что европейцам велели купить на случай войны

Страны НАТО активно готовят своих жителей к гипотетической глобальной катастрофе или войне. Что за «наборы для выживания» советуют покупать европейцам и какие руководства подготовили власти ЕС для граждан?

Швеция: запас продуктов на неделю

В конце 2024 года все шведские домохозяйства получили 32-страничную брошюру от Агентства по гражданской чрезвычайной готовности (MSB). В ней рекомендуется при любых обстоятельствах иметь дома запас воды и продуктов минимум на неделю.

Власти страны советуют закупить не менее двух литров воды на человека в день, а также высококалорийные продукты с длительным сроком хранения: вяленое мясо или рыбу, варенье, шоколад, сухое молоко.

На случай перебоев с электричеством правительство просит иметь дома спички, зажигалки и свечи. Также в списке «наборов для выживания» — радиоприемник и фонарик на солнечных батарейках, динамо-машина и запас пальчиковых батареек.

Шведское руководство советует позаботиться о досуге и психологической поддержке: закупить настольные игры, книги и игрушки для детей. Брошюра также учит останавливать сильное кровотечение, укрываться от радиации и проверять информацию на достоверность.

Финляндия: уникальная сеть бункеров

В Финляндии, помимо стандартных рекомендаций по запасам, есть 32-страничное руководство, которое получили около 5 млн семей. Закон обязывает местных жителей строить убежища в зданиях площадью более 1200 кв. м. В стране насчитывается 50 500 укрытий на 4,8 млн человек (примерно 86% населения).

Требования к личным запасам — еда, вода и медикаменты на трое суток. В бункер нужно взять собственный туристический коврик, спальный мешок, теплую одежду, а также таблетки йода для защиты от радиации, говорится в указаниях.

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Германия: подготовка к холодной зиме

Федеральное ведомство по защите населения Германии (BBK) впервые за 35 лет выпустило руководство, которое включает военные сценарии. В предисловии прямо заявляют: «Даже война уже не кажется такой невозможной, как еще несколько лет назад».

Основные пункты документа: иметь дома запасы еды и воды, портативные газовые горелки, аптечку, фонарик, пауэрбанк и сменную одежду. Граждане должны быть способны прожить автономно 10 дней.

В методичке говорится, что при угрозе взрывов нужно прятаться в помещениях без окон, а также в подвалах, подземных парковках, метро, гаражах или музеях. Власти рекомендуют запастись спальными мешками, теплыми вещами и пледами на случай отключения отопления.

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Польша: персональный план выживания

В 2025 году польское правительство запустило масштабную информационную кампанию, разослав печатные брошюры Poradnik bezpieczeństwa («Руководство по безопасности») по всей стране. 48-страничное издание от Министерства обороны, МВД и Правительственного центра безопасности охватывает все типы угроз: от кибератак до военного столкновения.

Власти просят граждан иметь дома так называемый тревожный рюкзак (на случай быстрого выхода из дома при пожаре, наводнении или угрозе атаки), а также создавать запасы еды и медикаментов.

В рекомендации входят консервы, сухие продукты с длительным сроком хранения, не требующие приготовления (шоколад, сгущенка), набор средств гигиены, аптечка, таблетки для обеззараживания воды. Также советуют иметь радио на батарейках — оно может стать единственным источником информации при отключении интернета.

Жителей просят не ждать универсального сигнала, а самим составить план на случай катастрофы и заранее обсудить его со всеми членами семьи, включая правила встречи, если связь пропадет. Ответственность за выживание в первые дни полностью ложится на самого гражданина, говорится в документе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что класть в тревожный чемоданчик?

Согласно инструкциям стран НАТО, каждый гражданин должен иметь дома тревожный чемодан — обычный туристический рюкзак объемом 30–50 литров. В него рекомендуют положить ксерокопии паспортов, водительских прав и других важных документов, а также флешку со сканами.

Обязательны наличные деньги мелкими купюрами, мультитул (компактный инструмент с отверткой, ножом, шилом, ложкой), складная кружка, свисток, скотч, 5–10 метров веревки, туалетная бумага, влажные салфетки и пара масок.

Из медикаментов: стерильные бинты, пластыри разных размеров, кровоостанавливающий жгут, антисептики, обезболивающие, антигистаминные, жаропонижающие, средства от диареи, антибиотики широкого спектра, а также лекарства, которые регулярно принимают члены семьи.

Из одежды и снаряжения: термобелье, две пары теплых носков, шапка, перчатки, дождевик, запасное нижнее белье, химические грелки, бумажная карта местности (ваш регион и соседние районы), компас и аварийное спасательное одеяло.

Все это необходимо упаковать в герметичные пакеты и сложить в рюкзак, который, как советуют власти стран НАТО, следует держать у выхода и перебирать каждые полгода. В брошюрах подчеркивается: выучите наизусть номера телефонов близких или продублируйте их на бумаге, узнайте, как останавливать кровотечение, запомните сигналы гражданской обороны в вашем регионе и местонахождение ближайших бомбоубежищ.

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