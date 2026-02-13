Ад, рептилоиды и апокалипсис: жуткие пророчества Медведева шокировали Сеть

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с серией жутких и саркастичных прогнозов о судьбе НАТО и Украины, которые шокировали Сеть. Что он предсказал Владимиру Зеленскому и его западным партнерам?

Кого Медведев назвал рептилоидами

В июле 2023 года Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале портреты экс-президента США Джо Байдена, украинского политика Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других известных политиков. Он с сарказмом прокомментировал «параноидальные попытки США» найти инопланетян. Тогда в прессе появилась информация о слушаниях по НЛО в американском конгрессе, где бывший разведчик Дэвид Граш заявил: правительство США скрывает обломки неопознанных аппаратов и останки пришельцев.

«Заявляют о спрятанных „останках с нечеловеческой биологией“. Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!» — написал Медведев в блоге.

В 2024 году Медведев в интервью RT заявил, что если «провести разыскные работы» и сорвать маски с некоторых политиков, то там появятся «такие же персонажи», как в фильме об инопланетянах «Люди в черном».

«Нам придется выхватить пистолеты из-за пояса, чтобы отстоять интересы землян», — добавил Медведев.

Кому Медведев предрек ядерный апокалипсис

В 2023 году в Telegram-канале Дмитрий Медведев предрек, что необдуманные действия властей США могут привести к трагедии, схожей с атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, но куда более серьезной. Тогда американцам придется снова собирать деньги на памятный монумент или «опускать венки на воду».

«Не хочу накликать, но они (американцы — NEWS.ru) дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 09.11.2001, но с атомной или биологической составляющей. Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП. И тогда все. Хана», — напророчил политик.

Башни-близнецы, США Фото: imago stock&people/Global Look Press

Позднее Медведев написал, что, как ни печально, «предсказания Апокалипсиса все ближе». И привел строки из библейского Откровения 9:6: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

Кого Медведев «отправил в ад»

Дмитрий Медведев в одном из постов проклял руководство нынешней Украины и их западных союзников, которые «совершают геноцид мирных граждан Донбасса». По словам политика, их ждет «заслуженная кара».

«Поэтому специальная военная операция должна идти до окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению. И да будут они прокляты вне зависимости от правовой квалификации их действий. Пусть сгорят в аду!» — написал Медведев.

При этом он назвал конфликт экзистенциальным: «или они, или мы». А одной из целей СВО — установление контроля России за всем, что происходит на территориях «бывшего бандеровского государства».

«Если на это потребуются годы и даже десятилетия — так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию», — пояснил Медведев.

