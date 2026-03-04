Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский оставил после себя четкую карту будущего, на которой Россия становится империей и обрастает новыми территориями. Что еще предсказал Жириновский и почему его слова сбываются с пугающей точностью?

Ельцин — это Ленин конца XX века

Задолго до того, как Борис Ельцин стал символом лихих девяностых, Жириновский вынес ему беспощадный вердикт. В 1991 году в эфире программы «Кто есть кто?» на Центральном Телевидении он назвал первого президента России «Лениным конца XX века», а события декабря 1991 года — «захватом власти».

«Это предатель, который развалит Россию, а потом умрет», — заявил тогда политик.

Жириновский видел в Ельцине продолжение большевистской линии — линии разрушения исторической России. Он предрекал, что спустя годы «все исконные территории России будут возвращены», включая Крым, который вернулся в 2014-м. В 1991-м это казалось фантастикой, а сегодня — сбывшаяся реальность.

«И Ельцин, и Горбачев, и кандидаты в мэры Москвы и Ленинграда — это все одна команда банкротов, которые не справились. И не смогут вывести страну из кризиса. Это они завели нас в тупик. Ничего не получится, пока мы не сменим команду», — предрек Жириновский.

В декабре 2019 года, вспоминая годовщину Беловежских соглашений, Жириновский назвал действия Ельцина «невиданным доселе преступлением»: «Никто никогда не распускал страну». Он проводил прямую параллель между 1917 и 1991 годами, называя и большевиков, и ельцинскую команду «радикалами-экстремистами левой ориентации».

Борис Ельцин Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Расцвет России и возрождение империи

Жириновский мыслил категориями глобальных цивилизаций. В 2019 году он предсказал возрождение трех держав на юге — российской, иранской и турецкой. По его мнению, Россия будущего — это не либеральная демократия западного образца, а империя.

«Россия расцветала, рождалась и может развиваться только в формате империи. Любая республика — советская, федеративная, народная, демократическая — это губительно. Поэтому пока мы не определим форму государства, может быть, даже поставить вопрос о восстановлении империи. Кто нам мешает?» — призвал лидер ЛДПР.

В августе 2014 года на совещании в Крыму с участием президента России Владимира Путина Жириновский выступил с программной речью. Он посоветовал главе государства подумать «о возобновлении империи», а самому Путину — стать «императором» или «верховным правителем». Политик также призвал теснее сотрудничать с мусульманским миром, считая его естественным союзником России.

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена выборов и «центр мира» в РФ

В том же выступлении Жириновский предрек: экономика государства может быть только милитаризованной, сама же Россия обязана консолидироваться и мобилизоваться. Выборы, по его убеждению, следовало отменить. Вместо этого он предлагал возродить старый гимн России «Боже, царя храни».

После смерти Жириновского его дочь Анастасия Боцан-Харченко в интервью KP.RU раскрыла и светлый прогноз отца: после нового передела мира где-то к 2050 году Москва станет одним из пяти политических центров наряду с Вашингтоном, Брюсселем, Дели и Пекином, участвуя в принятии всех международных и геополитических решений.

