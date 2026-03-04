Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных

Поездка на день рождения внука стала последней для москвички: женщина бесследно исчезла, а ее дочь уверяла всех, что мать уехала за границу, и даже настояла на прекращении поисков. Тело несчастной нашли лишь спустя три года на кладбище домашних животных. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной истории.

Ехала на праздник к внуку

В начале ноября 2021 года москвичка Гульнара Волкова отправилась в подмосковную Лобню на день рождения внука. 49-летняя женщина должна была вернуться обратно, но вскоре перестала отвечать на звонки и сообщения.

Последней ее видела подруга Анастасия, с которой Гульнара дружила почти 30 лет. Вместе с другими подругами она обратились в отряд «ЛизаАлерт», где тут же начали подготовку к поискам пропавшей. Но до старта подругам Гульнары позвонили и заявили, что дочь женщины Яна (имя изменено) отменила поиски.

«Я ей позвонила и спросила: „Почему ты отменила заявку? Ты же понимаешь, что с мамой что-то случилось?“ Она сказала, что это надуманная история», — рассказывает Анастасия в интервью Елене Погребижской.

Яна утверждала, что уже очень давно не видела мать, на праздник к ее сыну та якобы так и не приехала. Также дочь Гульнары выдвинула версию, что мать уехала за границу с новым поклонником. Возможно, в Турцию или Беларусь.

Однако близкое окружение знало: Гульнара не планировала никаких поездок. Накануне она с Анастасией вместе ходили в фитнес-клуб, обсуждали мужчин, но ни о каком отъезде речи не было.

Полиция первоначально отказывалась принимать заявления от друзей, так как они не были родственниками. Лишь после консультации с адвокатом заявление было составлено грамотно и принято.

Тем временем квартирант Гульнары — женщина сдавала две комнаты в своей московской «трешке» — сообщил подругам важную деталь: хозяйки не было несколько дней, он даже не мог отдать ей деньги за аренду. Это косвенно подтверждало, что женщина не уехала куда-либо добровольно.

Телефон Гульнары перестал работать именно в Лобне, куда она якобы не доехала по версии дочери.

Финансовый след

Переломный момент в расследовании наступил спустя годы. С банковских счетов Гульнары Волковой начали исчезать деньги. Об этом подругам сообщила родственница, которая имела доступ к мониторингу операций.

В общей сложности с карт было снято порядка 3 млн рублей. Следователи тут же установили, что в большинстве случаев средства снимал зять Гульнары — лаборант Бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Злобин. Иногда он делал это вместе с женой. А позже семейная пара оформляла кредиты на паспорт Гульнары.

Проверка геолокации телефона Дмитрия показала, что в вечер исчезновения тещи он выезжал за город. Задержали Дмитрия только через три года после пропажи женщины. К этому времени подругам уже поступали предложения прекратить поиски, чтобы не портить статистику нераскрытых дел, но они отказались.

Дополняло картину то, что Яна давно хотела, чтобы мать продала квартиру и купила ей недвижимость, шантажируя тем, что придет жить к ней вместе с детьми, которые были там прописаны. Гульнара боялась дочери, обращалась к адвокатам, но продолжала помогать ей, несмотря на конфликты.

Похоронили как собаку

Под давлением улик Дмитрий Злобин признался, что во время застолья Гульнара начала критиковать его, называть никчемным мужем и настаивать на разводе дочери. В порыве гнева зять ударил тещу кулаком. Она неудачно упала, сильно ударилась головой и умерла.

Дмитрий утверждал, что умысла убивать не было, это произошло случайно. После этого он положил тело в большую сумку, которую обычно брал на рыбалку, и вывез его.

Изначально Дмитрий заявлял, что сжег тело в крематории на своем месте работы. Однако позже признался, что солгал. Тело Гульнары было закопано на стихийном кладбище для домашних животных в лесу недалеко от морга, где работал Дмитрий.

Он выбрал это место, рассчитывая, что на свежевырытую яму среди могил питомцев никто не обратит внимания. Когда поисковая группа прибыла на место, состояние останков было таким, что визуальное опознание стало невозможным. Дочь Яна отказалась приходить в морг, и тело было опознано только по биоматериалу.

Подруги обратили внимание на страшную деталь: незадолго до исчезновения Гульнара сделала маникюр гель-лаком. Это стойкое покрытие, которое не разлагается в земле так быстро, как органика. Однако на найденных останках следов лака не было.

Подруги предполагают, что убийца мог специально обработать руки, чтобы затруднить опознание тела. Кроме того, выяснилось, что место захоронения точнее указала дочь Яна, а не сам Дмитрий, что вызвало вопросы о степени ее осведомленности.

По словам друзей, Яна узнала о смерти матери от мужа примерно через месяц после трагедии, но молчала, боясь супруга и веря в его невиновность.

Срок скостили втрое

Следствие длилось несколько месяцев. Изначально Дмитрию хотели предъявить обвинение в умышленном убийстве, что грозило до 15 лет лишения свободы. Однако в итоге статью переквалифицировали на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Суд приговорил Злобина к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подруги Гульнары называют приговор слишком мягким и несправедливым. Они убеждены, что Дмитрий взял вину на себя, чтобы защитить жену.

Яна Волкова прошла по делу в статусе потерпевшей. Ее не привлекли к ответственности за укрывательство или мошенничество с деньгами матери. По закону жена не обязана свидетельствовать против супруга, а доказательств того, что она заранее договаривалась о нанесении повреждений, следствие не нашло.

Друзья жертвы уверены: дочь знала о преступлении больше, чем говорила. Она отменяла поиски, пользовалась деньгами умершей, не проявляла скорби. Она даже не перезахоронила мать по мусульманским традициям.

