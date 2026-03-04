«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги

В 2009 году в Иркутске на мусорке нашли пакет с женскими ногами. Остальные части трупа обнаружили во дворе у подруги убитой 27-летней девушки. Недосчитались щек и бедер. Преступница скормила их семилетнему сыну. NEWS.ru рассказывает историю каннибалки Олеси Мостовщиковой.

Уши и глаз сожгла в печке

В злополучный день Мостовщикова пригласила двоих подруг — Юлю и Таню — к себе в частный дом на попойку. СМИ писали, что во время застолья Татьяна назвала хозяйку дома непутевой матерью — якобы она плохо следила за своим семилетним сыном.

«Я взяла топор и ударила ее несколько раз по голове. После чего отрезала уши, выколола глаз, отрезала руку, кисть. Кисть, руку, уши и глаз сожгла в печке», — рассказывала Мостовщикова в оперативном видео.

«Мы решили отрезать кусочек мяса»

Вторая подруга Юлия была очень напугана. По ее словам, Олеся угрожала ей расправой в том случае, если она решится сдать ее полиции. Поэтому уже Юлия согласилась пообедать человечиной. Олеся же утверждала, что сама Юлия предложила такой гастрономический эксперимент.

«Еще через некоторое время мы с Юлей спустились в подвал, так как она сказала, что хочет поесть мяса. Мы решили отрезать кусочек мяса. Кусок мяса мы подняли наверх, на кухню. Мы его пожарили и поели», — говорила Мостовщикова в беседе с оперативниками.

Женщины пожарили и съели часть мышечной массы бедра, грудь и отрезанную щеку жертвы. За процессом готовки наблюдал сын Мостовщиковой.

Нашли по бурым пятнам

Ноги жертвы Олеся отнесла на мусорку, а другие останки собиралась закопать в огороде. Но на следующий день кто-то из местных жителей разворошил мешок с ногами Татьяны на свалке. Тут же о преступлении доложили в полицию.

Оперативники взяли в разработку три ближайшие улицы и в доме Олеси обнаружили бурые пятна на полу. Позже при обысках нашли расчлененный труп.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Уехала в село и занялась маникюром

Каннибалку приговорили к восьми годам и семи месяцам лишения свободы, а ее сына отправили в детский дом. Во время отбывания наказания она вышла замуж за Захара Янченко, взяла его фамилию и родила дочь. Это обстоятельство ускорило ее выход на свободу.

Вскоре женщина развелась, однако оставила себе фамилию экс-супруга, чтобы не афишировать криминальное прошлое. Но наличие судимости мешало ей в трудоустройстве.

Сначала она жила в том же доме, где убила подругу, но в 2021 году продала недвижимость и уехала в поселок Большой Луг под Иркутском. Там же она начала подрабатывать мастером маникюра.

Сын погиб на СВО

Сейчас Мостовщиковой 43 года, ее дочери — 11 лет. Сына, которого она кормила человечиной, уже нет в живых.

Он совершил кражу и попался, после чего оказался в колонии ИК-14 в Ангарске. Там молодой человек подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Спустя месяц стало известно о его гибели.

Родная мать пыталась в судебном порядке присвоить выплаты, положенные в таких случаях, но деньги достались его бывшей жене и двум дочерям — семья купила на эти средства дом.

