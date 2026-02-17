Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 13:57

Убийц расчлененной женщины нашли спустя 23 года

В Свердловской области спустя 23 года нашли убийц расчлененной женщины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Свердловской области задержали двоих мужчин и женщину по обвинению в убийстве, совершенном 23 года назад, сообщили в региональном управлении СКР. По версии следствия, в ночь на 28 мая 2003 года в одной из квартир Кировского района Екатеринбурга 40-летнюю женщину убили из личной неприязни.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленники расчленили тело и разбросали останки в разных частях города. В мае и июне того же года их нашли местные жители. Благодаря современным экспертизам следователям удалось установить личность погибшей.

Обвинение по «Убийство группой лиц по предварительному сговору» предъявили 68-летней женщине и мужчинам 54 и 44 лет. В УМВД уточнили, что все подозреваемые — уроженцы Екатеринбурга. Один из фигурантов ранее был судим за изнасилование, другой — за квартирные кражи.

Как рассказал представитель свердловского главка Валерий Горелых, задержанные были крайне удивлены визитом оперативников. Один из них даже предположил, что полиции стали известны его «грехи», связанные с квартирными кражами.

Ранее Кумертауский межрайонный суд Башкирии заключил под стражу 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве матери. По версии следствия, он зарубил женщину топором, расчленил тело и разложил части по мусорным пакетам, банкам и тазам.

