09 марта 2026 в 23:42

Сотрудник ТЦК «похвастался» золотыми слитками на тысячи долларов

РИА Новости: сотрудник ТЦК на Украине задекларировал золото на тысячи долларов

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинский военком Олег Коломиец из Бучанского района задекларировал состояние, которое не соответствует его официальной зарплате, пишет РИА Новости. В декларации за 2025 год он указал золотые слитки на сумму 7,7 млн гривен ($175,4 тыс., 14 млн рублей), а также $35 тыс. (2,9 млн рублей) и €8,5 тыс. (760 тыс. рублей) наличными.

При этом его годовой доход составил всего $7,6 тыс. (638 тыс. рублей). Коломиец владеет внушительными активами совместно с женой, однако источники их происхождения в декларации не раскрываются.

Ранее в Reuters нашли основную системную проблему, которая тормозит евроинтеграцию Украины. По словам ряда экспертов, главным препятствием остается высокий уровень коррупции в стране, который вызывает серьезные сомнения в готовности Киева выполнять требования Европейского союза.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Украину ожидает тяжелый экономический кризис, вызванный крупными долгами и высоким уровнем коррупции. По его словам, в стране также наблюдается повышенный уровень смертности и разложение судебной системы. Эксперт добавил, что Украина выбрала ложный, прозападный, проевропейский путь.

